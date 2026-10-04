«Рыба Судного дня» вдохновила ученых на создание бесшумного подводного робота

Сельдяной король / © Cornell Чтобы создать малозаметную платформу для мониторинга океана по заказу Управления военно-морских исследований США, профессору Шеперду требовалась двигательная система, которая не отпугивала бы морских животных.
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