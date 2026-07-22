Всероссийская федерация волейбола объявила составы сборных России

Национальные волейбольные сборные России объявили составы для предстоящих сборов. Мужская команда начнёт подготовку в августе, а женская команда соберётся 26 июля в Новогорске, затем посетит Сербию для товарищеских матчей.
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