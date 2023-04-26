Царьград

5 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Быстрый Жуков
    Мочить хохлопидоров под ноль всех на удобрения👏👏👍😂😂🤣Взрывы в Киеве: Р...
  • Сергей Андросов
    Этот дебил, подоляк, предлагает захватывать наши приграничные села и обменивать их на хохлятские!!! Санитары в дурке ...В Киеве пригрозил...
  • Людмила Абрамова
    вот и поговори с дебилом по телефону))) зря Китай с хохлами на связь вышел теперь покоя не дадут...В Киеве пригрозил...

Русская армия начала артподготовку к финальному штурму западной части Артёмовска

Русская армия начала артподготовку к финальному штурму западной части Артёмовска

Военкоры пишут о подготовке русской армии к завершающему этапу операции в Артёмовске.Русская армия сконцентрировала резервные части в Артёмовске, где развернулась мощнейшая артподготовка для проведения финального штурма западной стороны города.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх