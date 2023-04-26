Русская армия начала артподготовку к финальному штурму западной части Артёмовска

Военкоры пишут о подготовке русской армии к завершающему этапу операции в Артёмовске.Русская армия сконцентрировала резервные части в Артёмовске, где развернулась мощнейшая артподготовка для проведения финального штурма западной стороны города.
Военкоры пишут о подготовке русской армии к завершающему этапу операции в Артёмовске.Русская армия сконцентрировала резервные части в Артёмовске, где развернулась мощнейшая артподготовка для проведения финального штурма западной стороны города.
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