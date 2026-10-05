Биохакер Андрей Арбенин скончался в 31 год

Блогер и биохакер Андрей Арбенин скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его магазин.
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