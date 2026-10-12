Росстандарт запретил продажи в России ряда китайских грузовиков

Росстандарт запретил выпуск в обращение в России нескольких моделей грузовых автомобилей и спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG.
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