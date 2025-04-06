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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» Эберль об уходе Мюллера: «Я был слишком воодушевлен в январе, решение приняли в начале марта. Томас был разочарован, я сказал ему, что плохо спал 3 дня»

Вчера 35-летний полузащитник объявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона. Ему не был предложен новый контракт, несмотря на то, что в январе это допускалось клубом.

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