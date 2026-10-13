Экономист Бархота объяснил, как подготовить финансовую подушку к увольнению

Перед увольнением желательно накопить сумму, равную трем месячным зарплатам, а вторую половину финансовой подушки сформировать за счет выплат работодателя.
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