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Морис о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли (3-1): «В плей-офф нет зоны комфорта. Никогда не бывает удобной позиции»

«Пантерс» лидируют в финальной серии Кубка Стэнли (3-1 после четырех игр). «Эдмонтон» выиграл четвертый матч со счетом 8:1.

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