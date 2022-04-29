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СК проверит данные о подготовке ВСУ провокации в Лимане

СК проверит данные о подготовке ВСУ провокации в Лимане

СК России проверит данные о том, что вооруженные формирования Украины готовят провокацию в населенном пункте Лиман, расположенном в Донецкой Народной Республике, а также информацию, согласно которой они используют гражданских в качестве живого щита.

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