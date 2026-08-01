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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коул Хатсон о реакции Овечкина на его 1-й гол в НХЛ: «Он был очень воодушевлен. Возможно, он был рад даже больше, чем я»

Защитник «Вашингтона» Коул Хатсон рассказал о реакции капитана команды  Александра Овечкина на его 1-ю шайбу в НХЛ.

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