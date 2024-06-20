Человекоподобный робот HumanPlus научился боксировать и играть на пианино, прос...

Человекоподобный робот HumanPlus научился боксировать и играть на пианино, просто наблюдая за людьмиКоманда учёных из Стэнфордского университета представила нового человекоподобного робота HumanPlus, способного обучаться и точно воспроизводить сложную последовательность движений человека.