Человекоподобный робот HumanPlus научился боксировать и играть на пианино, прос...

Человекоподобный робот HumanPlus научился боксировать и играть на пианино, просто наблюдая за людьмиКоманда учёных из Стэнфордского университета представила нового человекоподобного робота HumanPlus, способного обучаться и точно воспроизводить сложную последовательность движений человека.
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