«Это война»: Израиль уничтожил большую часть сил ХАМАС и готов превратить сектор Газа в руины

Израиль планирует провести полную зачистку боевиков в секторе Газа. Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле В Израиле завершился первый этап операции против исламистского движения ХАМАС, в результате чего большая часть сил боевиков была уничтожена.