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Правительству Севастополя предъявили иск более чем на 100 млн рублей

Правительству Севастополя предъявили иск более чем на 100 млн рублей

В Арбитражный суд Севастополя поступил многомиллионный иск к городскому правительству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли истца выступила Крымская железная дорога намерена получить из городского бюджета более 102 млн рублей.

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