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Царьград

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Большинство западных лидеров, инициировавших санкции против РФ, ушли в отставку

Большинство западных лидеров, инициировавших санкции против РФ, ушли в отставку

Большинство западных лидеров, введших антироссийские санкции в 2022 году, покинули свои посты. Западные ограничения не повлияли на поддержку Владимира Путина и не остановили Специальную военную операцию России на Украине.

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