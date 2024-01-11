Не то государство - не обеспечивает всех дворцами...

ОТ Олег Тимофеев Дело не в дворцах а вывезеном бабле кто за это ответит?

Лариса Шемисова Так это такая мода, кроме этого у них ещё плащи и перчатки, да ещё овчарка рядом и рычит и называются они фриганами.