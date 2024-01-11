Конунг Ингвар 7,3K подписчиков Читаю мемуары Золотухина. Он тогда репетировал роль Кузькина - по Можаеву.
Не то государство - не обеспечивает всех дворцами...
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Дело не в дворцах а вывезеном бабле кто за это ответит?
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4 час.
Лариса Шемисова
Так это такая мода, кроме этого у них ещё плащи и перчатки, да ещё овчарка рядом и рычит и называются они фриганами.
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2 час.
Евгений Мангуш
Ты бы мне , дядя, лучше ответил, что делать людям в Подмосковье, которые замерзают в полном смысле этого слова, а никому из чиновников до этого и дела нет. А это пострашнее, чем дед ковыряющийся в помойке.
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49 мин.
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