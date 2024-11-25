Украинцы нервничают из-за удара «Орешником» — экс-глава МИД

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по Днепропетровску вызвало нервную реакцию в украинском обществе, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 ноября в интервью телеканалу CNN.
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