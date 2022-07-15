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«Спортинг» обязан выкупить Тринкау у «Барсы» через год, если не вылетит во 2-ю лигу Португалии

Стали известны детали аренды «Спортингом» хавбека Франсишку Тринкау у «Барселоны». Лиссабонский клуб будет обязан выкупить 22-летнего португальца через год, если не вылетит во второй португальский дивизион, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

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