Ушаков не смог ответить на вопрос о сроках восстановления отношений РФ и Европы

Помощник российского президента Юрий Ушаков признался, что ему "не хватает фантазии" для ответа на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Москвой и европейскими странами до уровня 2021 года.
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