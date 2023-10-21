Минспорта и Госдума хотят ограничить выезд талантливых спортсменов за рубеж

Кроме того, Минспорта намерено защищать интересы российского хоккея материальной поддержкой игроков. Минспорта РФ совместно с Госдумой начнет работу над установлением ограничений по выезду из страны талантливых российских спортсменов.
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