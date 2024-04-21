Из Петербурга пустят дополнительные электрички

Традиционно к майским и на весь сезон В связи с сезонным увеличением пассажиропотока на направлениях «Октябрьской железной дороги» назначены дополнительные пригородные поезда, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
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