Почему побежала сирийская армия

Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться. Боевики джихадистских и антиправительственных группировок, поддерживаемые Турцией, овладели городом Хама, а также значительной территорией южнее Алеппо и двинулись на юг – в направлении города Хомс.
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