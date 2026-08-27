В Сарове проходит конференция «Уроки атомного проекта»

В Сарове проходит международная научно-практическая конференция «Уроки атомного проекта». Она завершает юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ — ВНИИЭФ).
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