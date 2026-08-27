Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

234 подписчика

В Сарове проходит конференция «Уроки атомного проекта»

В Сарове проходит конференция «Уроки атомного проекта»

В Сарове проходит международная научно-практическая конференция «Уроки атомного проекта». Она завершает юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ — ВНИИЭФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии