США не хотят вступления Украины в НАТО, чтобы за неё не пришлось воевать американским войскам

Помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не видят ситуацию, при которой Украина могла бы стать членом НАТО, поскольку в таком случае Вашингтон будет вынужден направить свои войска киевским властям.
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