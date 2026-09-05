"Девушке уже 16". Дарья Мороз поздравила дочь от Константина Богомолова с днём рождения

Дарья Мороз поздравила дочь от Константина Богомолова с днём рождения. В своих соцсетях актриса показала новые фотографии повзрослевшей Анны Богомоловой и написала: "Поверить, что девушке уже 16, просто невозможно! Люблю до неба и ещё больше!"Дарья Мороз и Анна БогомоловаАнна БогомоловаАнна Богомолова и Дарья Мороз Анна — единственная дочь 43-летней актрисы Дарьи Мороз и 51-летнего режиссёра Константина Богомолова, которые были в браке с 2010 по 2018 год.