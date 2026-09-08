Немецкая газета вышла с матерной обложкой после закрытия Гёте-института в России.

Немецкая газета Tageszeitung опубликовала свежий номер с матерной надписью на русском языке. Внимание на это обратили читатели издания.
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