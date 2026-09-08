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В Южной Корее оштрафовали женщину за сталкинг актера Хван Чон Мина

Суд в Южной Корее оштрафовал женщину на 6 миллионов вон (около 4,5 тысячи долларов) за навязчивые сообщения актеру Хван Чон Мину.

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