Рогов: Киев направил спецгруппу пропагандистов в Запорожье для подготовки фейков

Киевский режим направил украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, которые должны поднять упавший боевой дух ВСУ.
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