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  • Александр Робертус
    Каждый год одно и тоже.Заставят Украину и будут пропускать.Прощание с газом....
  • Traveller
    Испугал в конец!  😲 Потом перечитал. Оказалось "еврами"... 🤣 Отлегло...Прощание с газом....
  • Eduard
    У России газ есть! Это проблема тех у кого его нет,останится еврами печь топить!Прощание с газом....

Рогов: Киев направил спецгруппу пропагандистов в Запорожье для подготовки фейков

Рогов: Киев направил спецгруппу пропагандистов в Запорожье для подготовки фейков

Киевский режим направил украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, которые должны поднять упавший боевой дух ВСУ.

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