Фонд «Защитники Отечества» на Ямале выясняет обстоятельства гибели бойца СВО

Фонд «Защитники Отечества» пытается выяснить, как погиб боец СВО Юрий Карпачев. С просьбой узнать о трагической судьбе мужчины обратилась его сестра, сообщил официальный telegram-канал окружного филиала фонда.
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