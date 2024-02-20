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Майданов получил 15 лет с конфискацией от украинского суда за «Сарматушку»

Майданов получил 15 лет с конфискацией от украинского суда за «Сарматушку»

Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным.

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