Майданов получил 15 лет с конфискацией от украинского суда за «Сарматушку»

Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным.