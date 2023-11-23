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Гендиректор «Кубани» о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины. Занимайтесь дешевым пиаром, это хорошо получается»

Гендиректор «Кубани» о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины. Занимайтесь дешевым пиаром, это хорошо получается»

Ранее специалист раскритиковал Кантонистова, обвинив его в увольнении из клуба, а также помехах в работе.

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