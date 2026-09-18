Самозанятые Забайкалья заработали 30,1 млрд рублей

В Забайкалье количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход превысило 72,4 тыс.
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