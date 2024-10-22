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Новости Липецка

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Липецкая область успешно противостоит ОРВИ и другим сезонным заболеваниям

Липецкая область успешно противостоит ОРВИ и другим сезонным заболеваниям

Липецкая область противостоит ОРВИ, коронавирусу и другим сезонным заболеваниям: погода липчанам в помощьС 14 по 20 октября в Липецкой области зафиксировано 5332 случая острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), что представляет собой снижение заболеваемости на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей.

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