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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о допуске россиян к турнирам: «Беспредел, который творится, – упущение ООН. Она упустила момент, отдав все права МОК, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги»

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

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