В Турции начали спасать фондовый рынок на фоне волнений

На фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, самого популярного в стране оппозиционера, и связанного с этим падения турецкого фондового рынка на прошлой неделе национальный регулятор запретил короткие продажи по всем акциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии