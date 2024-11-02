Наталья Зыкова вернулась на пост уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. До недавнего времени Зыкова являлась заместителем министра – директором департамента по вопросам семьи и демографии министерств труда и соцзащиты.
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