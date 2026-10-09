Минцифры планирует провести реформу рынка телеком услуг

Минцифры рассчитывает внести в Госдуму законопроект о реформе отрасли связи до конца 2026 года, рассказал «Коммерсанту» замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Цифровые решения 2026».
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