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  • Юлия Юлия
    Этих "беженцев" нужно сто раз проверять! Одна возрастная вон Амурский мост хотела взорвать, хоть много лет прожила в ...Сбежал из Киева в...
  • Sergey
    противно читать.... расплакался! наверное приперли на фронт идти, вот он и стал пацифистом! и очень глубоко в душе вс...Сбежал из Киева в...
  • Иван Агеев
    "Пришлось узлом до гузна", вот и прибежал.Сбежал из Киева в...

Сбежал из Киева в Россию к брату: рыдал весь перрон ж/д вокзала

Сбежал из Киева в Россию к брату: рыдал весь перрон ж/д вокзала

Оттуда он добрался в Россию, где впервые за долгое время увидел своего брата, живущего в России. Волнительная и драматическая встреча.

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Комментарии
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Иван Агеев
&quot;Пришлось узлом до гузна&quot;, вот и прибежал.
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14 час.
Sergey
противно читать.... расплакался! наверное приперли на фронт идти, вот он и стал пацифистом! и очень глубоко в душе всегда любил Россию! надо ему за это орден дать.....
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4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Этих &quot;беженцев&quot; нужно сто раз проверять! Одна возрастная вон Амурский мост хотела взорвать, хоть много лет прожила в России.даже мужа россиянина привлекла! Вот теперь оба сдохнут тюрьме!
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1 час.

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