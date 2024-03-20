Оттуда он добрался в Россию, где впервые за долгое время увидел своего брата, живущего в России. Волнительная и драматическая встреча.
Сбежал из Киева в Россию к брату: рыдал весь перрон ж/д вокзала
Комментарии
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Иван Агеев
"Пришлось узлом до гузна", вот и прибежал.
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14 час.
Sergey
противно читать.... расплакался! наверное приперли на фронт идти, вот он и стал пацифистом! и очень глубоко в душе всегда любил Россию! надо ему за это орден дать.....
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4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Этих "беженцев" нужно сто раз проверять! Одна возрастная вон Амурский мост хотела взорвать, хоть много лет прожила в России.даже мужа россиянина привлекла! Вот теперь оба сдохнут тюрьме!
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1 час.
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