Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу о покушении на убийство в Севастополе

В социальных медиа широкое распространение получила информация о привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции, который в ходе конфликта в городе Севастополе ножом причинил телесные повреждения мужчине.
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