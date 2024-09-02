В ДК Победа прошли торжественные линейки, посвященные открытию нового учебного года для учащихся Новоаннинских школ №4 и №1.
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В ДК Победа прошли торжественные линейки, посвященные открытию нового учебного года для учащихся Новоаннинских школ №4 и №1.