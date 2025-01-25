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Закон и Порядок

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Боевой искусственный интеллект и война завтрашнего дня

Боевой искусственный интеллект и война завтрашнего дня

Сегодня, 04:28 Война меняется, и этого нельзя избежать Идущая сейчас война на Украине заставляет поднять вопрос, который в представлении масс с ней пока не ассоциируется, а зря — боевое применение программно-аппаратных комплексов, обобщённо называемых в популярных СМИ термином «искусственный интеллект».

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