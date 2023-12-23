Зеленский ввел санкции против компаний и людей, «вредящих Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, «вредящих стране» — всего в санкционные списки внесены 51 человек и 134 компании.
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