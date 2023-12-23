Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Мигрантов заберите, и, все На фиг не нужны.В МИД России назв...
  • Вик Норд
    Всех хохлов падла,в мясорубку Путина!В МВД Эстонии гот...
  • Ингерман Ланская
    тогда зачем высовываться в кандидаты? если не критикуешь оппонента, значит соглашаешься с его программой и не считаеш...Харитонов заявил,...

Зеленский ввел санкции против компаний и людей, «вредящих Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, «вредящих стране» — всего в санкционные списки внесены 51 человек и 134 компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх