Зеленский ввел санкции против компаний и людей, «вредящих Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, «вредящих стране» — всего в санкционные списки внесены 51 человек и 134 компании.