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FT: Си Цзиньпин обвинил США в попытке заставить Китай напасть на Тайвань

FT: Си Цзиньпин обвинил США в попытке заставить Китай напасть на Тайвань

Белый дом пытался подтолкнуть Китай к тому, чтобы напасть на Тайвань. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в апреле 2023 года, сообщила газета Financial Times.

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