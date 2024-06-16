FT: Си Цзиньпин обвинил США в попытке заставить Китай напасть на Тайвань

Белый дом пытался подтолкнуть Китай к тому, чтобы напасть на Тайвань. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в апреле 2023 года, сообщила газета Financial Times.