Юрий Бурлачко обсудил итоги реализации краевых госпрограмм на планерном совещании

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание с депутатами, на котором обсуждались промежуточные итоги реализации краевых государственных программ за девять месяцев текущего года.
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