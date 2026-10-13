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Регионы России

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Сборная России выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане

Сборная России выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане

Опубликован состав сборной России по греко-римской борьбе на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт с 24 октября по 1 ноября в Астане.

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