Сборная России выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Астане

Опубликован состав сборной России по греко-римской борьбе на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт с 24 октября по 1 ноября в Астане.
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