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Новости СВО к утру 26 марта 2024 г.: "Ракетный молот" разрывает тылы врага, ВС РФ наступают в сторону Курахово, ВСУ оставляют Новомихайловку

Новости СВО к утру 26 марта 2024 г.: "Ракетный молот" разрывает тылы врага, ВС РФ наступают в сторону Курахово, ВСУ оставляют Новомихайловку

Последние новости СВО к утру 26.03.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 26 марта 2024 года.

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