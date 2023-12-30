«Лекарства исчезают, цены и налоги растут»: Что ждет россиян в 2024 году

Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова рассказала, что ожидает россиян в Новом году.
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