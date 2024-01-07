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Киркоров впервые после «голой» вечеринки вышел на сцену в Дубае

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену, сообщает Telegram-канал Starhit.

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