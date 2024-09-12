Что получится, если скрестить хаски и шпица? 10 очаровательнейших помесей пород собак

Коргски, пагль или чопс? А кто ваш фаворит по милоте? Положа руку на сердце: многие из этих метисов затмят красотой своих чистокровных собратьев Помски=померанский шпиц+хаски К псам-полукровкам многие относятся по-разному: одни считают, что это издевательство над породой, другие уверены: потомство от такой помеси возьмет лучшие черты характера и внешности от родителей.
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