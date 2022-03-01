Дартс. Евразийская Дартс Корпорация. Сезон-2022 стартовал

На прошедших выходных в Москве в отеле Максима Заря состоялись первые три турнира Евразийской Дартс Корпорации (EADC), по итогам которых определяется состав сборной России на Кубке мира по дартсу PDC и посев на отбор на чемпионат мира PDC.

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