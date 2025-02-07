Неизвестные потушили Вечный огонь в Кингисеппе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела В минувший четверг, 6 февраля, в полицию поступило сообщение от заместителя главы администрации по местному самоуправлению и безопасности Кингисеппского района Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии